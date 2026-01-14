Bakan Güler Berlin'e Gitti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un daveti üzerine Berlin'e gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Almanya'ya gitti. Bakan Yaşar Güler, Berlin'e gelişinde Berlin Büyükelçimiz Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosumuz İlker Okan Şanlı, Almanya Savunma Bakanlığı Politika Direktör Yardımcısı Tümgeneral Stephan Schulz, Berlin Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşemiz Albay Gediz Gedizgil ile Berlin Deniz Ataşemiz Kurmay Albay Görkem Uçlu tarafından karşılandı" denildi.