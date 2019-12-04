Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan milli yelkencilerin, Tokyo'da Türkiye'yi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek, "Olimpiyatlara katılmak sadece şahsınız için değil hepimiz için önemli bir misyon. Herkese de nasip olmaz böyle bir misyonu taşımak. İnanıyoruz ki yolun sonu çok güzel. İnanıyoruz ki bizi gururlandıracaksınız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yelkende 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli sporcular ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, olimpiyatların Türkiye için önemli bir misyon olduğunu vurgulayarak, "Sadece şahsınız için değil, hepimiz için önemli bir misyon. Herkese de nasip olmaz böyle bir misyonu taşımak. İnanıyoruz ki yolun sonu çok güzel. İnanıyoruz ki bizi gururlandıracaksınız" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yelkende 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan milli sporcular Ecem Güzel, Deniz Çınar ve Alican Kaynar ile makamında bir araya geldi.



Bakanlık Merkez Binada gerçekleşen kabulde; Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Gençler Dünya Şampiyonu Yiğit Yalçın Çitak ile milli sporcular Berkay Abay, Uygar Kızılkaya ve Alican Uğurlu da yer aldı.



Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı.



"Olimpiyatlar hepimiz için önemli bir misyon"



2020 Tokyo Olimpiyatları'nın çok önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sizlere başarı diliyorum. Ne gerekiyorsa her türlü imkanımızla sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanınızdayız. Sizlerin ülkemizi çok güzel bir şekilde Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Bu uzun bir süreç. İnanıyoruz ki yolun sonu çok güzel. Sadece şahsınız için değil hepimiz için önemli bir misyon. Herkese de nasip olmaz böyle bir misyonu taşımak. Sizin bu süreçteki grafiğiniz, gayretiniz takdire şayan. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu noktada da inşallah bizi gururlandıracaksınız. Buna da inanıyoruz" dedi.



"Bundan sonra istediğiniz bölümde eğitim alma şansınız olacak"



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilmesini içeren protokol hakkında bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "İmzalanan bu protokolle sizleri istediğiniz farklı branşlarda, kendinizi daha istekli gördüğünüz alanlara yönlendirme şansımız olacak bundan sonra" diye konuştu. - ANKARA