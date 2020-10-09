Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Koca, Adana'da hastaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastalarla sohbet etti

ADANA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, Adana Valiliği ziyaretinin ardından beraberindekilerle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca, burada Başhekim Koray Daş'tan ve ilgililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Koca burada Cerrahi Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası hastanenin konferans salonunda Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis illerinin değerlendirme toplantılarına başkanlık edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam 18.00'da toplantıların ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.