Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık - Son Dakika
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Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık

12.05.2022 12:21

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

 


Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Nebati: Firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık - Son Dakika


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