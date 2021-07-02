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Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı - Son Dakika

Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı

02.07.2021 13:47

- Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapanışında Ankara'da Akyurt Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulundaydı.

- Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapanışında Ankara'da Akyurt Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulundaydı. Öğrencilerin karne törenine katılan Selçuk, telafi programında öğrencilerin yaptıkları etkinliklere de dahil oldu. Bakan Selçuk, çocuklarla kiraz topladı, kümesteki tavukları besledi, çapa yaptı. Sosyal duygusal telafi etkinliklerinin yaz boyu da devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, şimdiden gelecek yılın hazırlıklarının da başladığını duyurdu.

2020-2021 eğitim öğretim yılının son gününde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ilçesinde Büğdüz köyündeydi. Bakan Selçuk, Büğdüz Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerin telafi etkinliklerine katıldı. Bakan Selçuk, çocuklarla tarım atölyesinde biber fidelerini suladı, çapa yaptı ve ağaçtan kiraz topladı. Ardından kümeste bulunan tavuklara yem veren Selçuk, işaret dili ile şarkı söyleyenlere eşlik etti. Okul bahçesindeki anasınıfı öğrencilerinin masal saatine de katılan Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti.

Etkinliklerin ardından öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Selçuk, sınıfın tahtasına "Yaz boyu okuldayız #telafide ben de varım" yazdıktan sonra üzerinde "Telafide Ben de Varım" yazan tişörtleri öğrencilere dağıttı. Türkiye'nin pek çok yerini dolaştığını, tüm okullarda öğrencilerin gerçek anlamda sosyal duygusal telafi yaptığına şahit olduğunu anlatan Bakan Selçuk, bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yaz aylarında da etkinlerin süreceğini ifade etti.

Öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan mutlu olduğunu dile getiren Selçuk, "Çocukların doğayla buluşması, hayatı tanıması, akademik eksikleri konusunda öğretmenlerinden destek alması çok güzel. Öğretmenlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız okulların ihtiyacını en iyi bilen kişiler. Her okula, her sınıfa özgü tasarımlar yapıyorlar, oyunlar etkinlikler düzenliyorlar. Yıl boyunca süre gelen bu faaliyetler yazın da devam edecek" diye konuştu.

Şimdiden yeni eğitim yılı için hazırlıkların da başladığının altını çizen Selçuk, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı
Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı
Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı
Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Ziya Selçuk, Akyurt, Ankara, Büğdüz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, Büğdüz Köyündeki öğrencilerin karne sevincini paylaştı - Son Dakika


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