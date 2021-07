Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sele ilişkin, "Bir vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma gerçekleştiriliyor." dedi.

Bakan Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgedeki son durumla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, Arhavi ve Murgul ilçelerinde etkili olan sel dolayısıyla vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini ileterek, ilgili bakanlıkların yanı sıra Karayolları, DSİ, AFAD ve Kızılay gibi tüm kurumların bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki durumu arz ettiklerini ve talimatlarını aldıklarını belirten Soylu, aynı zamanda tespitlerde bulunduklarını ifade etti.

Arhavi'nin Boğaziçi Mahallesi hariç hemen hemen her yerine elektrik verildiğini, yarın akşama kadar da Boğaziçi Mahallesi'ne elektriği verilmesinin planlandığını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Arhavi'nin su konusunda bir problemi var. Problem şu, ana hat maalesef dere yatağının içerisinde kalmış oldu. Yoldaydı, yol gidince dere yatağının içerisinde kaldı. Bununla ilgili hem DSİ hem Karayolları hem de İller Bankası, belediye ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bunun ne kadar süreceği konusunda bir değerlendirme yapamıyoruz. Onun için içme suyunu, sürekli olarak tırlarla birlikte, hem damacanalar hem de diğer şişelerle, pet şişelerle beraber getiriyoruz. Kullanma suyunda bir müddet, bir kaç gün için, tekrar Arhavili vatandaşlarımız bizi bağışlasın ama, hep beraber aldığımız karar çerçevesinde tankerle yapacağız. Bu esnada arkadaşlarımız da bu dediğimiz, yukarıdan aşağıya gelen hattı, onu yolun üzerine almaya çalışacaklar. Burada biraz sabır bekliyoruz."

Soylu, kapalı yollarla ilgili çalışmanın da devam ettiğini dile getirerek, "30 köy yolu kapalıydı, 22'si açıldı, 8 köy yolu kapalı. Onu da yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da 19 yayla yolunda problem var. İnşallah onu da ertesi gün bitirmeye çalışacak arkadaşlarımız." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Murgul'da sanayi sitesinin dışında çok büyük bir problem gözükmüyor. Oradaki tespitler de yapılıyor. Yarın itibarıyla tüm dükkanlardaki, tüm evlerdeki hasarlar ve tespitler gerçekleştirilecek, yapılacak. Arkadaşlarımız etraftaki illerimizden, Erzurum'dan Gümüşhane'ye kadar, zeminin altındaki yerlerde, bodrum katlarda, ciddi bir şekilde rüsubat ve su var. Yaklaşık 285 araç şu anda burada çalışıyor. Kimisi yollardaki rüsubatı alıyor kimisi gece yarısı itibarıyla bodrumlardan suları çekecek. Tüm belediyelerden, tüm özel idarelerden tüm araçlar toplandı. Sabaha kadar non-stop çalışılacak."

"Bir aramamız var. İnşallah ona da sağ salim ulaşırız"

Murgul ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi olduğunu belirten Soylu, "Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma da gerçekleştiriliyor. Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği yerde ulaşmaya çalıştık, orada bulamadık, yeni bir baz yeri veriyor, oraya da arkadaşlarımız bakıyorlar. Bir yansıma olup olmayacağını düşünüyorlar. İnşallah sağ salim ulaşırız. Arama kurtarma ekibimiz var. 48 kişilik bir arama kurtarma ekibini de oraya sevk ettik. Şu ana kadar bir can kaybı bilgimiz yok. Bu sevindirici. Bir aramamız var. İnşallah ona da sağ salim ulaşırız, düşüncesi içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü bir seferberlik var burada"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede olağanüstü bir çalışma yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimiz bütün kurumlarıyla olayın üzerinde. Olağanüstü bir seferberlik var burada. İnşallah, bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için, çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız çalışıyorlar." dedi.

Ulaşım konusundaki çalışmalardan da bahseden Karaismailoğlu, "Ulaşım açısından sadece Arhavi-Ortaca yolunda bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız orada da çalışıyorlar. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibarıyla bunların hepsini açacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, haberleşme konusunda mobil hatlarda bir sorun olmadığını, sabit hatlarda ise kısmen sıkıntı bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte. İnşallah, en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için, devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün arkadaşlarımızla olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi yine kısa zamanda bu olayın da üstesinden gelerek vatandaşımızı eski, afet öncesi durumuna bir an önce döndürmek için, inşallah seferberlik halinde çalışıyoruz. Can kaybı olmaması, bizim için sevindirici. Diğer bütün olumsuz etkilerin hepsini en kısa sürede devletimiz ortadan kaldıracaktır. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Buralar eski haline dönmeden de biz buralardan ayrılmayacağız inşallah."