Üye Girişi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi

22.07.2021 22:54

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sele ilişkin, "Bir vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sele ilişkin, "Bir vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma gerçekleştiriliyor." dedi.

Bakan Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Arhavi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgedeki son durumla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Soylu, Arhavi ve Murgul ilçelerinde etkili olan sel dolayısıyla vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini ileterek, ilgili bakanlıkların yanı sıra Karayolları, DSİ, AFAD ve Kızılay gibi tüm kurumların bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki durumu arz ettiklerini ve talimatlarını aldıklarını belirten Soylu, aynı zamanda tespitlerde bulunduklarını ifade etti.

Arhavi'nin Boğaziçi Mahallesi hariç hemen hemen her yerine elektrik verildiğini, yarın akşama kadar da Boğaziçi Mahallesi'ne elektriği verilmesinin planlandığını bildiren Soylu, şöyle devam etti:

"Arhavi'nin su konusunda bir problemi var. Problem şu, ana hat maalesef dere yatağının içerisinde kalmış oldu. Yoldaydı, yol gidince dere yatağının içerisinde kaldı. Bununla ilgili hem DSİ hem Karayolları hem de İller Bankası, belediye ile birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bunun ne kadar süreceği konusunda bir değerlendirme yapamıyoruz. Onun için içme suyunu, sürekli olarak tırlarla birlikte, hem damacanalar hem de diğer şişelerle, pet şişelerle beraber getiriyoruz. Kullanma suyunda bir müddet, bir kaç gün için, tekrar Arhavili vatandaşlarımız bizi bağışlasın ama, hep beraber aldığımız karar çerçevesinde tankerle yapacağız. Bu esnada arkadaşlarımız da bu dediğimiz, yukarıdan aşağıya gelen hattı, onu yolun üzerine almaya çalışacaklar. Burada biraz sabır bekliyoruz."

Soylu, kapalı yollarla ilgili çalışmanın da devam ettiğini dile getirerek, "30 köy yolu kapalıydı, 22'si açıldı, 8 köy yolu kapalı. Onu da yarın akşama kadar bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da 19 yayla yolunda problem var. İnşallah onu da ertesi gün bitirmeye çalışacak arkadaşlarımız." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, şunları kaydetti:

"Murgul'da sanayi sitesinin dışında çok büyük bir problem gözükmüyor. Oradaki tespitler de yapılıyor. Yarın itibarıyla tüm dükkanlardaki, tüm evlerdeki hasarlar ve tespitler gerçekleştirilecek, yapılacak. Arkadaşlarımız etraftaki illerimizden, Erzurum'dan Gümüşhane'ye kadar, zeminin altındaki yerlerde, bodrum katlarda, ciddi bir şekilde rüsubat ve su var. Yaklaşık 285 araç şu anda burada çalışıyor. Kimisi yollardaki rüsubatı alıyor kimisi gece yarısı itibarıyla bodrumlardan suları çekecek. Tüm belediyelerden, tüm özel idarelerden tüm araçlar toplandı. Sabaha kadar non-stop çalışılacak."

"Bir aramamız var. İnşallah ona da sağ salim ulaşırız"

Murgul ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi olduğunu belirten Soylu, "Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var. Buna ait çalışma da gerçekleştiriliyor. Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği yerde ulaşmaya çalıştık, orada bulamadık, yeni bir baz yeri veriyor, oraya da arkadaşlarımız bakıyorlar. Bir yansıma olup olmayacağını düşünüyorlar. İnşallah sağ salim ulaşırız. Arama kurtarma ekibimiz var. 48 kişilik bir arama kurtarma ekibini de oraya sevk ettik. Şu ana kadar bir can kaybı bilgimiz yok. Bu sevindirici. Bir aramamız var. İnşallah ona da sağ salim ulaşırız, düşüncesi içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü bir seferberlik var burada"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede olağanüstü bir çalışma yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimiz bütün kurumlarıyla olayın üzerinde. Olağanüstü bir seferberlik var burada. İnşallah, bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için, çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız çalışıyorlar." dedi.

Ulaşım konusundaki çalışmalardan da bahseden Karaismailoğlu, "Ulaşım açısından sadece Arhavi-Ortaca yolunda bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız orada da çalışıyorlar. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibarıyla bunların hepsini açacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, haberleşme konusunda mobil hatlarda bir sorun olmadığını, sabit hatlarda ise kısmen sıkıntı bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte. İnşallah, en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için, devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün arkadaşlarımızla olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi yine kısa zamanda bu olayın da üstesinden gelerek vatandaşımızı eski, afet öncesi durumuna bir an önce döndürmek için, inşallah seferberlik halinde çalışıyoruz. Can kaybı olmaması, bizim için sevindirici. Diğer bütün olumsuz etkilerin hepsini en kısa sürede devletimiz ortadan kaldıracaktır. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Buralar eski haline dönmeden de biz buralardan ayrılmayacağız inşallah."

Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi
Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi

Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı 22:57 Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu 22:46 Tuba Büyüküstün'den hayranlarına üzen haber! Koronavirüse yakalandı, dizisinin çekimleri durduruldu Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış 22:27 Tatilcilerle birlikte nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da vaka sayısında yüzde 100 artış
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti 22:09 Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı 21:33 Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu 20:42 Son Dakika: Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulundu
Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor 20:10 Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı! Eğlenceli hallerine beğeni yağıyor Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu 19:03 Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu

Son Dakika Haberleri
17:48 Tatilci akınına uğrayan Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
17:44 Esrarengiz olayda yeni gelişme! Tıp öğrencisi Onur, kendisini gören çobana 'geziyorum' demiş
17:39 Burdur Valisi duyurdu! Salda Gölü'nde, yasağa aldırmadan nargile içip çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
17:32 Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan PSV yorumu: Hepimizin mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız         
23:30
Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız         
22:50
Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar Taksicilerden taksimetre tezgahı! Müşterinin cebinden pes dedirten yöntemle fazla para aldılar         
22:29
Gökyüzünden alev topu düştüğünü gören köylülerin ihbarı üzerine yapılan aramada bir ize rastlanmadı Gökyüzünden alev topu düştüğünü gören köylülerin ihbarı üzerine yapılan aramada bir ize rastlanmadı         
22:25
Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti         
21:54
Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır Kapalı Maraş tartışmalarına Rusya da katıldı! Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova: Statüyle ilgili yeni adım endişe yaratır         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti Cristiano Ronaldo'nun eski güzel aşkı Irina Shayk'ın ayna karşısından yaptığı paylaşım nefes kesti         
17:53
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
17:03
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu         
15:38
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor         
15:30
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı Türkiye'de bankacılık sektöründe skandal olay! Müşterilerin bilgilerini sızdırdı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 23:53:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Artvin'deki sele ilişkin son durumu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement