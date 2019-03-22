Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

49 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, internette Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) kaldırıldığını anımsatarak, "Daha önce abone olanların fiyatlarına ilişkin herhangi bir sorun yok. Yeni abonelerde de fiyatlandırma yapılırken operatörlerden makul olmalarını istedik.

Bakan Turhan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, internette Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) kaldırıldığını anımsatarak, "Daha önce abone olanların fiyatlarına ilişkin herhangi bir sorun yok. Yeni abonelerde de fiyatlandırma yapılırken operatörlerden makul olmalarını istedik." dedi.

Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Turhan, AKN uygulamasının kaldırıldığını hatırlatarak, daha önce abone olanların fiyatlarına ilişkin de herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

Yeni aboneler için fiyatlandırma yapılırken operatörlerden "makul" olmalarını istediklerini dile getiren Turhan, "Örneğin TTNet tarafında AKN kaldırılmasından önce 97,90 lira olan 16 Mbps hızındaki limitsiz internet paketi, halihazırda 94,90 liraya düştü. Bunlar paket fiyatlar. Vatandaşlarımızın şikayet ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Havalimanlarına giden otobüslere de internet hizmeti konulduğunun hatırlatılması üzerine Cahit Turhan, lise öğrencilerine ilişkin daha sonra açıklayacakları yeni bir düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

"10 tren setinde ilk teslimat kasımda"

Turhan, Siemens'e sipariş edilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin teslimat zamanına dair soru üzerine, Ankara- İstanbul arasında hizmete açılan hızlı trenin Halkalı'ya kadar uzanmasının yolculuk talebini artıracağını kaydetti.

Söz konusu talep artışının bir beklenti olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, şu anda bile biletlerin "yok sattığı"nı, ilave setlerle hattın beslenmesi gerektiğini ifade etti.

Turhan, Ankara- Sivas hattının gelecek yıl devreye girmesiyle bu hat için de tren ihtiyacının artacağına işaret etti.

Geçen yıl yapılan sözleşme kapsamında sipariş edilen 10 YHT'nin ilk partisinin kasım ayında teslim edileceğini belirten Cahit Turhan, "Kalan 9 seti de her ay bir set olmak üzere 2020 yılı içinde teslim edecekler. Bunları hizmete alacağız. Bunlar aynı zamanda mevcut çalışanların yedeklemesi olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, demir yolu işletmeciliğine özel sektörü de dahil etmek istediklerine dikkati çekerek, Avrupa'da bu alanda faaliyet gösteren firmaların konuyla ilgilendiğini, kendileri için konfor ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Ankara, Anadolu Ajansı, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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