Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

ETİKETLERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ PİYASA SÜRECEKLERDİ

Bakan Yumaklı, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;