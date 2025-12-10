Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar - Son Dakika
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
10.12.2025 22:28  Güncelleme: 22:47
Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da bir gıda deposunda ürünlerin etiketlerindeki son kullanma tarihlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve söz konusu ürünlerin imha edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da Bakanlık ekiplerince yapılan denetime ilişkin bilgi verdi.

ETİKETLERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ PİYASA SÜRECEKLERDİ

Bakan Yumaklı, ALO 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar üzerine, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, bir gıda deposunda gıda ürünlerinin etiketlerinin değiştirilerek piyasaya sürülmeye hazırlandığını tespit ettiklerini belirtti.

Bakan Yumaklı'dan Antalya'da gıda deposunda tespit edilen ürünlere ilişkin paylaşım

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti: "Son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği olmayan ürünleri imha ederek, işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan güvenilir gıdadan taviz vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;

Bakan Yumaklı'dan Antalya'da gıda deposunda tespit edilen ürünlere ilişkin paylaşım
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Antalya, Sağlık, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basarken yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    kendi kendimizi yok ediyoruz olan şimdiki ve gelecekteki insanlara olacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
