Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu'ndan AK Parti Gaziantep İl teşkilatına ziyaret - Son Dakika

Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu'ndan AK Parti Gaziantep İl teşkilatına ziyaret

22.01.2021 12:27
Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu'ndan AK Parti Gaziantep İl teşkilatına ziyaret, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanına Hakaret Partisi gibi misyon üstlenmeye çalışan, 'cumhur olmasa, halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız' anlayışının milletimiz yanında hiçbir karşılığı yoktur.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanına Hakaret Partisi gibi misyon üstlenmeye çalışan, 'cumhur olmasa, halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız' anlayışının milletimiz yanında hiçbir karşılığı yoktur." dedi.

Adalet Bakanı Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Gül, buradaki konuşmasında, gece gündüz demeden çalışıp hizmet ürettiklerini, partili partisiz herkes için hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti.

Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Biz halka layık olmaya çalışacağız. Bu çalışmaları yaparken, rozetimiz seçim akşamı iner ve partili partisiz herkes eşit olur. Bizde 'özde vatandaş, sözde vatandaş' diye bir ayrımımız yoktur. Ama bugün ana muhalefet partisinin, milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanına 'sözde cumhurbaşkanı' şeklinde bir ifade kullanması, onların vatandaşı da 'sözde vatandaş-özde vatandaş' diye ayırdıklarının en büyük ispatıdır. Bunlar, millete tepeden bakan, milleti 'makbul olan veya olmayan vatandaş' diye ayıran bir zihniyetin ürünüdür. Milletin seçtiği bir kişiye 'sözde' demek ne siyasete ne insanlığa ne de demokrasiye yakışmaz. Cumhurbaşkanına Hakaret Partisi gibi misyon üstlenmeye çalışan, 'cumhur olmasa halk olmasa ne güzel halkçılık yaparız' anlayışının milletimiz yanında hiçbir karşılığı yoktur. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletin görüşü ne olursa olsun, buna bakmadan üretmeye devam edeceğiz."

"Hayatında dikili ağacı olmayanlar vizyonlarımızı anlamıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da son 18 yıldır başlatılan alt yapı ve ulaştırma hamlelerini büyük bir aşkla devam ettirdiklerini söyledi.

Çok önemli projeleri bir bir hayata geçirerek insanların hizmetine sunduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep en iyi hizmeti hak ediyor. Biz de Gaziantep halkının emrinde olacağız. 2020 yılında çok önemli projeler hayata geçirdik. Hakkari'de ne yapıyorsak Edirne'de de onu yapıyoruz. Bizim ulaşım ve altyapı projeleri aynı akarsular gibi bulunduğu yeri geliştiriyor. Bunu, fayda-maliyet analizi yaparak insanların yaşam kalitelerini artırıyoruz aslında. Hayatında bir dikili ağacı olmayanlar bizim vizyonlarımızı anlamıyor. Bu projeleri o yüzden zaman zaman aslı astarı olamayacak şekilde eleştiriyor. Ama biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Gaziray Projesi'nin Gaziantep için önemine işaret ederek, projeyi 2022 yılında bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Hızlı treni önemsediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "İnşallah gelecekte Gaziantep'ten hızlı trene binen kişi, İstanbul'a kadar seyahat edebilecek. Bunu istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Adalet Bakanı, Gaziantep, AK Parti, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu'ndan AK Parti Gaziantep İl teşkilatına ziyaret - Son Dakika


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