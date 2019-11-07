Son Dakika Haberleri: Baki Ersoy ve Ziraat Odası Başkanlarından Bakanlık çıkarması
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Baki Ersoy ve Ziraat Odası Başkanlarından Bakanlık çıkarması

7 saat önce

Kayseri'nin sıkıntılarını sık sık Ankara'da gündeme getirmesi ile bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'den gelen bir heyet ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret etti.

Baki Ersoy ve Ziraat Odası Başkanlarından Bakanlık çıkarması, System.String[]

Kayseri'nin sıkıntılarını sık sık Ankara'da gündeme getirmesi ile bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'den gelen bir heyet ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette Kocasinan Ziraat Odası Başkanı ve Genel Koordinatör Abdülkadir Güneş, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza Ekiz, Sarıoğlan Ziraat Odası başkanı Kazım Güneri, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte Bakan Yardımcısı Aksu ile görüşen Ersoy, Kayseri'nin tarımsal sorunlarını ve Kayseri çiftçilerinin problemlerini dile getirdi.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Kayserili Ziraat Odası Başkanlarımızla Tarım ve Orman Bakan yardımcımız Sayın Mustafa Aksu Beyi ziyaret ederek, kendilerine Kayserimiz çiftçilerinin sıkıntılarını ilettik. Yakın ilgi, alaka ve çözüm noktasındaki yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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