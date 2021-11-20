Balıkesir'de 53 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 53 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sek edilen 3 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Bandırma, Edremit, Gönen ve Manyas İlçelerinde 19.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve buna ait 43 adet fişek ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 19 Kasım 2021 tarihinde İl Merkezi, Gömeç, Bigadiç Kepsut ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs Adli Kontrol kararı ile serbest kalırken, yakalanan diğer 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı..

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 116,81 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 21,11gram, 1,46 gram eroin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat(payp) ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR