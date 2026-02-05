Balıkesir\'de Kaza: Direk Devrildi, Sürücü Kaçtı

Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı refüjdeki direk devrildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, Balıkesir Çevreyolu'nda meydana geldi. Yoğun yağmurun kayganlaştırdığı yolda kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobil, şeride geçerek direğe çarptı. Devrilen direk, İzmir'den Bursa istikametine doğru seyir halinde olan 35 DA 3654 plakalı otomobil için büyük tehlike oluşturdu. Sürücü, yola düşen direğe çarpmamak için direksiyonu kırarak yoldan çıktı. Aynı istikametten gelen bir tır ise direğe çarpmamak için son anda durabildi.

Yaşanan olay sonrası İzmir-Bursa istikameti uzun süre trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın çekici ile çekilmesi ve yola düşen direğin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, kazaya neden olan araç sürücüsünün aracıyla birlikte olay yerinden kaçtığı öğrenildi. - BALIKESİR