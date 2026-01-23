Balkan Barış Platformu Toplantısı İstanbul'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın, Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptığı bildirildi.
Fidan, toplantı kapsamında, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk'tan mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmüştü.
