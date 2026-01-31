Balkondan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Şemikler Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında cam balkon montajı yapan Gürhan Apa (48), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Apa'nın hayatını kaybettiğini belirledi
Apa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
