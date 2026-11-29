Myanmar’ın Taunggyi kentinde düzenlenen Tazaungdaing Balon Festivali sırasında, havai fişek taşıyan bir sıcak hava balonu erken tutuştu. Patlayan ve yanan parçalar izleyen kalabalığın üzerine düştü, alanda kısa süreli panik ve kargaşa yaşandı.

16 KİŞİ YARALANDI

Olayda 16 kişi yaralandı ve yaralananlar tedavi altına alındı. Festivalde havai fişekli balonların uçurulması sırasında daha önce de benzer kazalar yaşandığı için güvenlik önlemleri sık sık gündeme geliyor.