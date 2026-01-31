Baltık Ülkeleri'nden Askeri Hareketlilik Anlaşması

Estonya, Letonya ve Litvanya, ülkeler arasında asker ile askeri ekipmanların daha hızlı hareketini mümkün kılmayı amaçlayan, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'nin askeri muadili olarak tanımlanan "Baltık Askeri Hareketlilik Alanı" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Letonyalı mevkidaşı Andris Spruds ve Litvanyalı mevkidaşı Robertas Kaunas ile Estonya'nın başkenti Tallinn'de bölgesel girişimi resmileştiren ortak bir niyet beyanını imzaladı.

Bakan Pevkur, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, mevcut prosedürlerin bazı durumlarda hareketleri aylarca geciktirebildiğine dikkati çekerek "Askeri Şengen'in amacı, orduların bir Avrupa ülkesinden diğerine geçerken herhangi bir bürokrasiye veya yapılması gereken herhangi bir evrak işine gerek kalmamasıdır." dedi.

Bakan Kaunas da girişimin pratik operasyonel faydalar sağlayacağını, kuvvetlerin ve ekipmanların ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilebileceğini belirterek "Kriz zamanlarında her saat önemlidir ve bürokrasi, sınırları savunma ve caydırıcılığımızı yavaşlatabilir." ifadesini kullandı.

Spruds ise projenin kapsamının daha geniş olduğunu belirterek hareketlilik alanının kara, deniz, hava ve siber dünyayı kapsayacağını vurguladı.

Bakanlar, girişimin barış zamanında geçerli olduğunu, askeri hazırlığı ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını ve aynı zamanda NATO'nun doğu kanadını güçlendirecek daha geniş çaplı hareketlilik alanı tartışmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

"Baltık Askeri Hareketlilik Alanı", NATO müttefikleri de dahil, silahlı kuvvetlerin, sınır ötesi hareketini yavaşlatan bürokrasiyi azaltmayı ve prosedürleri uyumlaştırmayı hedefleyen, AB Şengen Bölgesi'nin askeri muadili olarak tanımlanıyor.