Balyozda Kumpas" Davası: Baransu Sağlık Problemleri Gerekçesiyle Duruşmaya Katılmadı

Özden ATİK/ İstanbul DHA - BERAAT kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin 'in yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Baransu sağlık problemi sebebiyle duruşmaya katılmazken; şikayetçi eski Albay Suat Aytın , "Sahte olarak oluşturulan Balyoz Harekat Planı üzerinden yargılama devam ederek mahkum ve mağdur edilmemiz sağlandı" dedi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı. Duruşmaya, katılanlar Hasan Hoşgit ve Suat Aytın ile müşteki-müdahil olmak isteyen Cemal Temizöz ve taraf avukatları geldi.BARANSU SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE DURUŞMAYA GELMEDİHalen Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun sağlık problemleri gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağına ilişkin mazeret dilekçesi sunduğu tutanağa geçti.KATILMA TALEPLERİÖte yandan emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu 'nun davaya müdahil olarak katılmasına karar verilmesine yönelik dilekçe gönderdiği tutanağa geçirildi. Duruşmada emekli Albay Cemal Temizöz de davaya katılma talebinde bulundu."BU DAVA BALYOZ EYLEM PLANI DEĞİL, EGEMEN HAREKAT PLANI'NA İLİŞKİN DAVADIR"Sanık Yıldıray Oğur'un avukatı Gülçin Avşar, katılma talebinde bulunanların mağduriyetlerinin bulunmaması nedeniyle taleplerinin reddini istedi. Sanıklar Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu , "Müvekkilim aleyhine katılan Dursun Çiçek 'in açtığı tazminata dayalı açılan hukuk davaları kısa zaman önce reddedilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda anlaşılacaktır ki, müvekkilllerim iddia olunan eylemleri nedeniyle katılan ve katılma talebinde bulunanların mağduriyetleri bulunmadığından katılma taleplerinin reddine karar verilsin. Ayrıca şu anda yargılanmakta olan dava, Balyoz Eylem Planı'na ilişkin değil, Egemen Harekat Planı'na ilişkin davadır. Bu da iddianamede açıkça yazılıdır" dedi."MAHKUM VE MAĞDUR EDİLMEMİZ SAĞLANDI" Söz verilen katılanlardan emekli albay Suat Aytın ise "Her ne kadar Ahmet Altan'ın avukatı burada Balyoz'un yargılanmadığı, Egemen Harekat Planı'nın yargılandığı ve bu hususta alınan raporlar olduğundan bahsedilse de Egemen Harekat Planı tamamen gerçektir ve Yunanistan 'a karşı gelişebilecek müdahale hususunda yapılmıştır. Ancak o dönemki Taraf Gazetesi tarafından bu harekat planı dışında ve tamamen sahte oluşturulmuş harekat planı manşetlere taşınarak yargılanmamız ve mahkum edilmemiz sağlandı. Bilirkişi raporunda iddialara konu CD'lerin 2003 yılında hazırlanmadığı, 1. Ordu 'daki tüm bilgisayarların incelendiği, hatta 1999 yılına kadar incelendiği ve buna ilişkin bir emareye rastlanmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen sahte olarak oluşturulan Balyoz Harekat Planı üzerinde yargılama devam ederek mahkum ve mağdur edilmemiz sağlanmıştır" dedi. Katılan Hasan Hoşgit de eksik hususların giderilmesini talep ederek "Mahkemeyi gecikmektedirler bu hususa dikkat edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu."BAVULLA TESLİM EDİLEN BELGELER KOZMİK ODADA SAKLANMASI GEREKEN BİLGİLERDİR"Davaya müşteki ve katılan olmak isteyen Cemal Temizöz ise "Bizim yargılandığımız sahte olarak üretilen doküman ve CD hariç, ortaya çıkartılan ve bavullar ile teslim edilen belgeler devletin gizli kalması gereken kozmik odada saklanması gereken bilgilerdir. Asıl olarak ifşa edilen ve gizliliği ortadan kaldırılıp casusluk faaliyeti kapsamında ortaya çıkartılan bu belgeler nedeniyle sanıklar yargılanmaktadır. Bu nedenle şikayetim doğrultusunda katılma talebim kabul edilmesini talep ederim" diye konuştu.DURUŞMA 22 MART'A BIRAKILDISanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, şikayetçiler İhsan Balabanlı , Cemal Temizöz ve Mustafa Kemal Tutkun ve Bora Serdar'ın müdahillik taleplerinin de sanık Baransu'nun savunmasını tamamlamasından sonra karar verilmesine hükmetti. Duruşma, 22-25 Mart olmak üzere iki güne bırakıldı.