Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

20.05.2022 13:39
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarını Destekleme Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Levent Obuz ve proje yürütücüsü Nilüfer Kesgin rehberliğinde, 14 öğretmenin danışmanlığında 25 farklı kategoriden 82 öğrenci tarafından proje sunumu yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, okul müdürleri ve çeşitli okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bilim fuarında sunulan projeler ilgi gördü.

Fuarda, sınıf öğretmeni Nimet Ayper danışmanlığında öğrenciler Sare Nas Ayer ve Metehan Mızrak'ın hazırladığı, 2021 TEKNOFEST Bölge Finali'nde yer alan "Denizaltı Gözlem Aracı" da sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Aslan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birbirinden güzel projelere imza atmışlar. Öncelikle kurum müdürümüze, öğretmenlerimize ve bu faaliyetlerde projeleriyle katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gördüklerimden sonra Türkiye geleceği ile ilgili Bandırma'nın geleceği ile ilgili çok daha fazla umut doluyum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma Bilim ve Sanat Merkezinin "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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