Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "100. Yıl Atatürk Anıtı" Açıldı

Bandırma'da "100. Yıl Atatürk Anıtı" Açıldı

1 saat önce

Bandırma ilçesinde yaptırılan "100. Yıl Atatürk Anıtı" törenle açıldı.

Bandırma'da
Bandırma ilçesinde yaptırılan "100. Yıl Atatürk Anıtı" törenle açıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Adnan Menderes Meydanı'ndaki anıtın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bandırma, Atatürk'ün de işaret ettiği gibi Cumhuriyet'in, çağdaşlığın, özgürlüğün kentidir ve hep öyle kalacaktır." dedi.

Mirza, belediyenin son 5 yılda Bandırma'ya yaptığı hizmetler ve yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Daha sonra heykeltıraşlar Hakan ve Özlem Şengönül'e Mirza tarafından plaket verildi.

Ardından, mimarlık projesini Cemal Adıgüzel'in çizdiği anıtın açılış kurdelesi kesildi.

Törene, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma'nın kardeş kenti Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Belediye Başkanı Doğan Dağ, eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Millet İttifakı'nın Bandırma Belediye Başkan adayı Tolga Tosun ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Menderes, Mustafa Dursun, Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, Güncel
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