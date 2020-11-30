Bandırma'da 6 okula geleneksel çocuk oyunları parkuru - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bazı okullarda, geleneksel çocuk oyunları ve eğitsel spor oyunları çerçevesinde saha çizimleri ve parkur eğitimleri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, yazılı açıklamasında, İlçe ve Spor Müdürlüğü Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Baybars Özateş ve Antrenör Özlem Güngör tarafından Bandırma 100. Yıl, Ali Fahri İşeri, Hürriyet, Marmara, Şehit Piyade Üsteğmen Cemil Kaya ve Yaman Egeli okullarında saha çizim ve boyamalarının tamamlandığını aktardı.

Elüstü, ayrıca Özatış ve Güngör'ün, ilgili sınıf öğretmenlerine parkur eğitimi verdiklerini ifade etti.