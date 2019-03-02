Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Deprem Sempozyumu"

Bandırma'da "Deprem Sempozyumu"

56 dakika önce

Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi ve TMMOB Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle "Deprem Sempozyumu" yapıldı.

Bandırma'da
Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi ve TMMOB Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle "Deprem Sempozyumu" yapıldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, Van'daki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Deprem sonrası en büyük sorunlardan birinin tuvalet sorunu olduğunu vurgulayan Alan, "İnsanların uzun kuyruklar oluşturduğuna şahit olduk ve bunun ne kuyruğu olduğunu düşündük. 'Tuvalet kuyruğu' dediler. İki camin bir tane tuvaleti var. Bu, sorun olmuş. Bu yüzden bizim bugünden bu tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

Alan, Türkiye'de 25 bine yakın jeoloji mühendisi olduğuna dikkati çekerek, "Binin üzerinde akademisyenimiz var. Türkiye Deprem Yönetmeliği, 1940 yılından bu tarafa çıkartılıyor. Bir tane jeoloji mühendisi o komitede yok." ifadesini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Bandırmalıların deprem sonrasında en büyük toplanma alanlarından birini yaptıklarını dile getirerek, "Belediye, görevini yapmıştır. Asıl önemli olan, Kaymakamlık ile ilgili kamu kurumlarının koordine olmasıdır." dedi.

Sempozyumda, "Bandırma ve Çevresinin Depremselliği/ Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti", "Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras", "Depremin Mimari Tasarıma Etkisi" ve "Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler/ Yeni Türkiye Deprem Haritası" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Bandırma Belediyesi, Türkiye, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Deprem Sempozyumu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]