Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 Mağlup Etti

17.01.2026 16:58
Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahada planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bugün sahaya istediğimiz oyunu yansıtamadık. Çalıştığımız birçok şeyi uygulayamadık ve bu da üzücü bir mağlubiyeti beraberinde getirdi. Bu maçtan dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Mağlubiyetler olabilir ancak bizi buraya kadar getiren bu oyuncu grubu. Hedefimizi yine bu oyuncularla sonuna kadar kovalayacağız" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise alınan galibiyetin takım adına büyük önem taşıdığını söyledi. Son haftalara dikkat çeken Gürsel, "Bu maça ve bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Biz ligin sonunda nerede olmak istediğimizin bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligde puanların birbirine çok yakın olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Bugün sahada istediklerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. İkinci yarıda bulduğumuz goller hem moral hem de oyun anlamında bizi rahatlattı" dedi. Galibiyeti taraftara armağan eden Gürsel, "Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki haftaki maça odaklanacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı. - BALIKESİR

