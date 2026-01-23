Bangladeş'ten Myanmar'a Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bangladeş'ten Myanmar'a Kınama

23.01.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları 'Bengali' olarak tanımlamasını kınadı.

Bangladeş, Gambiya'nın Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davada Myanmar'ın Arakanlı Müslümanları "Bengali" şeklinde tanımlamasını kınadı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın UAD'de Arakanlı Müslümanları Bangladeş kökenli bir etnik grup olan "Bengali" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Myanmar'ın bu terimi Arakanlı Müslümanları "yasa dışı göçmenler olarak göstermek ve onları iç güvenlik tehdidi olarak tanımlamak" amacıyla kullandığına işaret edildi.

Myanmar'ın 2016-2017 döneminde Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği suçlardan dikkati başka bir yere çekmek istediği vurgulanan açıklamada, "Arakanlı Müslümanların kendi kimliklerini belirleme hakkını reddetmek, bu toplumu Arakan'dan çıkararak onları vatansız hale getirme çabalarının temelini oluşturmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Myanmar, Arakanlı Müslümanları Bangladeş kökenli bir etnik grup olan "Bengali" olarak tanımlıyor.

Ne olmuştu?

Uluslararası Adalet Divanı'nda 12 Ocak'ta görülen duruşmada, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) yönelik soykırım davasında esasa ilişkin süreç başladı.

Lahey'de yapılan duruşmada Gambiya, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanları kasıtlı olarak hedef aldığını, köylerin sistematik biçimde yakıldığını, kitlesel öldürmeler, tecavüzler ve zorla yerinden etmelerin yaşandığını savundu.

Gambiya, bu eylemlerin Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini belirterek, Myanmar'ın azınlığı yok etmeye yönelik bilinçli bir politika izlediğini ileri sürdü. Myanmar tarafı ise suçlamaları reddederek askeri operasyonların "terörle mücadele" kapsamında yürütüldüğünü iddia etti.

Duruşmalar, 2019'da Gambiya'nın başvurusu üzerine başlayan dava sürecinin devamı niteliğini taşıyor. UAD, 2020'de Myanmar hakkında geçici tedbirler kararı vermiş ancak bu kararlara uyulmadığı ifade edilmişti. 2022'de Myanmar'ın ön itirazlarının reddedilmesinin ardından dava esastan görülmeye başlanmıştı.

Söz konusu dava, soykırım iddiasıyla doğrudan mağdur olmayan bir ülkenin başka bir devlete karşı UAD'ye başvurması bakımından emsal olarak görülüyor ve mahkemenin soykırım davalarındaki tutumuna ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Bangladeş, Güvenlik, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten Myanmar'a Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:15:58. #7.11#
SON DAKİKA: Bangladeş'ten Myanmar'a Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.