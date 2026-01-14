Barajlarda Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
Barajlarda Su Seviyesi Artıyor

Barajlarda Su Seviyesi Artıyor
14.01.2026 12:33
Yuvacık ve Gölköy barajlarında yağmur ve kar sonrası su seviyesi yükseldi, doluluk oranları arttı.

Kocaeli'deki Yuvacık ve Bolu'daki Gölköy barajlarında su seviyesi son dönemde görülen yağmur ve kar yağışının etkisiyle arttı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18'e çıktı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay su seviyesi yüzde 3 ölçülen barajda, bugün itibarıyla 9 milyon 130 bin metreküp su bulunuyor.

Son haftalarda bölgede etkili olan kar yağışının ardından barajı besleyen kollardan yeniden su gelmeye başlarken, Kirazdere kolundan gelen alanda toprak yüzeylerde oluşan çatlaklar da kayboldu.

Öte yandan bölgedeki yoğun kar yağışıyla Yuvacık Barajı çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Baraj çevresinde beyaz örtüyle kaplanan ağaçların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

İlerleyen dönemde Samanlı Dağları'ndaki karın eriyerek baraja katkı sağlaması ve su seviyesinin artması öngörülüyor.

Bolu

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle azalan su seviyesi, kar suları ve sağanakların ardından artmaya başladı.

Geçen yılın ilk aylarında yüzde 100 doluluğa ulaşan barajda, yaz aylarında yağış azlığı ve sıcak havanın etkisiyle su seviyesi yüzde 15'lere kadar düştü.

Son dönemde etkili olan yağmur ve eriyen karın ardından Mudurnu ve Abant derelerinin debilerinin yükselmesiyle baraj dolmaya devam etti.

Yaklaşık 24 milyon metreküp su hacmine sahip barajda doluluk yüzde 47,5'e ulaştı.

Kaynak: AA

