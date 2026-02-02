Barış Kurulu'nun Gerçek Amacı - Son Dakika
Politika

Barış Kurulu'nun Gerçek Amacı

02.02.2026 15:16
Doğan Bekin, Barış Kurulu'nun İsrail politikalarını yumuşatmak için faaliyet göstereceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun sadece belli bir dönem İsrail'in politiklarını yumuşatmak amacıyla faaliyet göstereceğini söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyonist İsrail güçlerinin Gazze'de ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği desteğin sonucu olduğunu dile getiren Bekin, İsrail'in katliamlara devam etmesinin de Filistinlileri yıldırma ve göçe zorlama politikasının bir neticesi olduğunu ifade etti.

BM'nin Filistin ile ilgili aldığı kararlara işaret eden Bekin, İsrail'in bu kararları hiçe saydığını Kudüs'ü ilhak ederek politikalarından vazgeçmediğini, hükümetin bu yaşananlardan yola çıkarak Gazze Komisyonu'na üye olma konusunu gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

Bekin, "Gazze için oluşturulan Barış Kurulu, her ne kadar Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik bir komisyon gibi gözükse de bu Komisyon, perde arkasında sadece belli bir dönem İsrail'in politikalarını yumuşatmak amacıyla faaliyet gösterecektir. Ama İsrail bu Komisyon'a rağmen politikalarından vazgeçmeyecek ve Gazze'yi ilhak etmek için çok büyük çaba gösterecektir. Çünkü Gazze'yi lüks konutlarla uluslararası iskana açmayı düşünüyorlar." açıklamalarında bulundu.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere de değinen Bekin, bunun ABD ve İsrail'in İran'a yapılacak muhtemel bir operasyon öncesi gündemi değiştirme gayreti olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

