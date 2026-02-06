Barış Manço, Roma\'da Anıldı

Anadolu rock müziğinin usta ismi şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 27. yılında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde ünlü sanatçının şarkılarının çalındığı bir konserle anıldı.

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Direktörü Beyza Uzun Kutlay, Barış Manço'yu anma konserinin başında yaptığı konuşmada, "Barış Manço bizim için çok çok kıymetli biri. Onu ölüm yıl dönümünde burada Roma'da hem Türk vatandaşlarımızla hem de İtalyan misafirlerimizle anmak bizim için çok kıymetli ve özel." dedi.

Kutlay, İtalyan konuklara hitaben İtalyanca yaptığı konuşmada da Manço'nun şarkılarının Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerinden izler taşıdığını ve sosyal adalet mesajları içerdiğini anlattı.

İtalya'da yaşayan Türk solist ve müzisyen Selen Çapacı, İtalyan müzisyenler Federico Pascucci (klarnet) ile Iacopo Schiavo'dan (gitar) oluşan trio, Barış Manço'nun "Gülpembe", "Balböceği", "İşte Hendek İşte Deve", "Domates Biber Patlıcan", "Anlıyorsun Değil Mi?" gibi unutulmaz pek çok şarkısını seslendirdi.

Konsere, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi'nin yanı sıra İtalya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Türk kültürüne meraklı İtalyanlar katıldı. Yoğun ilgi gösterilen konserde izleyicilerin trionun çaldığı parçalara keyifle eşlik ettiği görüldü.

Performansları büyük beğeni toplayan Çapacı, Pascucci ve Schiavo uzun süre alkışlandı.

Çapacı: "Benim için çok önemli bir konserdi"

Konserin ardından AA muhabirine konuşan solist Selen Çapacı, böyle bir konser verdikleri için halen çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Benim için çok önemli bir konserdi. Gerçekten çok büyük bir gurur benim için burada bunu yapıyor olmak." dedi.

Kendisinin ne yazık ki Barış Manço'ya yetişemediğini dile getiren Çapacı, "Konserde de söylediğim gibi aslında ben Barış Manço jenerasyonu değilim maalesef. Barış Manço'yu ucundan kaçırmış ama yine de anaokulumda 'Arkadaşım Eşek' ile dans etmiş, onun şarkılarıyla büyümüş biriyim." diye konuştu.

Çapacı, Manço'nun hem eğlenceli hem duygusal ve nostaljik parçalarını seslendirdiklerini ve dinleyenlerden de güzel geri bildirim aldıklarını aktararak, "Bence çok önemli, çok güzel bir reaksiyon aldık hem enstitünün tanınması açısından hem de gerçekten burada yaşayan Türklerin ve İtalyanların Barış Manço'ya ne kadar değer verdiğini gördük." ifadesini kullandı.

İtalyan müzisyen Pascucci: "Benim için gerçekten çok değerliydi"

Kendisini Türk sanat müziği ve Türk halk müziğine tutkulu bir İtalyan müzisyen olarak tanıtan Pascucci de Barış Manço'nun müziğini nasıl bulduğu sorusuna, "Başlangıçta çok şaşırmıştım çünkü bu müzikte zaten bildiğim bazı unsurları buldum ama bunlar benim de büyürken aşina olduğum başka rock tınılarıyla harmanlanmıştı. Babam Pink Floyd, Doors gibi grupları dinlerdi. Dolayısıyla bu, bana yabancı değildi." yanıtını verdi.

Barış Manço'nun eserleriyle sonradan çıkan modern Türk gruplarına da ilham kaynağı olduğunu anladığını ve onun müziği üzerine çalışmanın keyifli olduğunu belirten Pascucci, "Bu müziği notaya dökme ve uyarlama çalışmasını yapmak da çok keyifliydi çünkü içerik açısından zengin, çok güzel bir müzik." diye konuştu.

Pascucci, konsere ilginin çok büyük olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evet, bugün gerçekten duygulandırıcıydı. Salon tıklım tıklımdı. Maalesef içeri giremeyen insanların oluşturduğu bir kuyruk da vardı. Bu durum bana, biz müzisyenlere her zaman iyi hissettiriyor. Özellikle de ana dili olmayan, farklı bir müzikal dili çalışmış biri olarak bu müziği, Türk dinleyicilere çalmak ve olumlu geri dönüş almak benim için gerçekten çok değerliydi. Bu yüzden çok heyecan verici bir deneyim oldu."