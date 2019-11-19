Barış Pınarı Harekatı'na katılan UMKE ekipleri Edirne'ye döndü

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe sağlık hizmeti sunmak için Şanlıurfa'ya giden Ulusal Medikal Kurtarama Ekibi (UMKE), görevini tamamlayarak Edirne'ye döndü.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Edirne'den 12 UMKE ekibi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Birecik ve Akçakale ilçelerinin sıfır noktasında görev yaptı.

Görevlerini başarıyla tamamlayan ekipler Edirne'ye döndü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada, UMKE ekiplerinin operasyon bölgesinde zorlu bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan ekiplere teşekkür eden Kalkan, "Edirne UMKE gönüllülerimiz başarılı bir şekilde görevini tamamlayıp ilimize dönmüştür. Her koşulda sağlık hizmetini sunmak için gönüllü olan sağlık personelimize hoş geldiniz diyor, tebrik ederek başarılar diliyorum." dedi