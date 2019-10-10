Barış pınarı harekatı paylaşımları soruşturması: internet sitesi sorumlusu serbest bırakıldı

BİRGÜN gazetesinin sosyal medya hesabında yapılan " Barış Pınarı Harekatı " ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir 'in, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltına alınan Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebi ile hakimliğe sevk edilen Demir hakkında adli kontrol şartı uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verildi. Şüpheli Demir'in ifade işlemleri sırasında, söz konusu paylaşımla ilgili başka bir kişinin ismini verdiği öğrenildi.