Bartın'da karlı yolda kayan araç, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük kara yolu Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, kayarak karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN
Bartın'da Kaza: 6 Yaralı
