Barzani ve Barrack Görüşmesi

30.01.2026 23:12
Barzani, ABD'li Barrack ile görüşerek Suriye ateşkesine katkı sağladığını vurguladı.

(ERBİL) - Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşme sırasında Barrack, Barzani'nin ateşkesin sağlanmasında ve Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki diyaloğun desteklenmesinde oynadığı önemli rol nedeniyle, kendisi ve ABD Başkanı adına Barzani'ye teşekkürlerini iletti. Ayrıca Cuma günü Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında varılan anlaşmaya Barzani'nin katkısını övdü.

Aynı görüşmede Başkan Barzani, ABD Başkanı'na ve diyalog yoluyla sorunların çözülmesine katkıda bulunan tüm taraflara içten teşekkürlerini iletti. 30 Aralık 2026 Cuma günü varılan anlaşmaya desteğini ifade ederek, barışın pekiştirilmesindeki önemini vurguladı. Başkan Barzani ayrıca, bölgede genel olarak ve Suriye'de özel olarak anlaşmanın ve barışın ilerlemesinde etkili rol oynayan Tom Barrack'a teşekkür etti.

Irak'taki durumla ilgili olarak Barrack, Başkan Barzani'den mevcut siyasi durumun çözümünde önemli bir rol oynamasını istedi. Başkan Barzani, istikrar ve sorunların çözülmesinin temel dayanağının anayasanın uygulanması, Irak'ın bileşenlerinin kendi geleceklerini belirleme haklarına saygı gösterilmesi ve Irak'ın egemenliğinin korunması olduğunu vurguladı."

Kaynak: ANKA

