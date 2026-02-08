Barzani ve Barrack'tan Suriye Görüşmesi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, Barzani ile Barrack yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Barrack ile Barzani, bölgede kaos ve savaşı önlemek, barış ve istikrarı sağlamak için gerekli adımların atılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında oynadıkları etkili rol için birbirlerini takdir etti.