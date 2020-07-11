Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek - Son Dakika

Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor.

Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek

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İSTANBUL - Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor. İstanbul'un şehir içi ulaşımı sağlayacak ilk bisiklet yolunun çalışmaları başladı. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak 11 kilometrelik bisiklet yolu, ilçedeki birçok önemli noktadan geçerek Metrokent'e ulaşacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, özellikle gençlerin sabırsızlıkla beklediği bisiklet yolu için müjdeyi verdi. Güzergahı belirlenerek projesi hazırlanan bisiklet yolu için çalışmalara başlandı. Başkan Kartoğlu, Kayaşehir 7. Bölge'de başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kartoğlu, bisiklet yolunun hızla tamamlanması için talimat verdi.

İstanbul'da ilk olacak

Bisiklet yolunun İstanbul'da bir ilk olacağına işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu projemiz ile diğer ilçelere örnek olacağımız için mutluyuz. Alışkanlıklarımız, hedeflerimiz hayatımızdır. Başakşehirlilerin alışkanlığı spor, hedefi ise daha yeşil bir Başakşehir'dir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 11 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projesine başladık" dedi.

Şehir içi ulaşım için ilk bisiklet yolu

Başakşehirliler için hazırlanan bisiklet yolunun güzergahı da belli oldu. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak olan yol, Kayaşehir'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Kent Meydanı, Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Kıraathanesi gibi önemli noktaların yakınından geçecek. Bisiklet yolunun Başakşehir'de geçeceği önemli merkezler arasında ise Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent var.

Başakşehirliler için kesintisiz bisiklet yolu

Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek. Kayaşehir ile Başakşehir arasında iş, okul ya da gezi amacıyla bisiklet, scooter gibi araçlarla yolun keyfini kesintisiz sürecekler. 11,3 kilometre uzunluğundaki boyalı ve bölünmüş bisiklet yoluyla her yaştan vatandaş için alternatif bir ulaşım güzergahı ortaya çıkacak.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek - Son Dakika
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