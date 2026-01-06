Başarılı Personele Ödül Töreni

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katılarak başarılı personel ve birliklere ödüllerini taltif etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katılarak başarılı personel ve birliklere ödüllerini taltif etti. Törene Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları da katıldı. Bakan Yaşar Güler, törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na 'TSK Şeref Madalyası ve Beratı' taltif ederken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e de 'TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı' verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Bakanlıkta gerçekleştirilen 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'e, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'a, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'a ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a 'TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı' taltif etti. Bakan Yaşar Güler törende, başarılı birlik ve personeli tebrik eden bir konuşma da yaptı" denildi.