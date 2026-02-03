Başçiftlik\'te Kar Yağışı Etkili

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle ilçe merkezinde kar temizliği çalışması yürütüyor.