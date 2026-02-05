Başdaş'tan Tugay'a Hakaret Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başdaş'tan Tugay'a Hakaret Davası

05.02.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, CHP'li Tugay'a montaj iddiasıyla 100 bin lira tazminat davası açtı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisinin de içinde bulunduğu bir görüntüyü montajlayıp algı oluşturduğunu iddia ettiği gerekçesiyle dava açtığını bildirdi.

Başdaş yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın yoğun yağışların yaşandığı günlerde, kendisinin de içinde bulunduğu bir görüntüyü montajlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştığını, bu paylaşımda algı yarattığını iddia ettiğini belirtti.

Paylaşılan görüntülerde kendisince yapılmış herhangi bir kurgu, yönlendirme ya da manipülasyonun söz konusu olmadığını aktaran Başdaş, "Buna rağmen bir saatlik süre içerisinde Sayın Cemil Tugay'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımı ulusal ve yerel basın kuruluşlarına bilinçli şekilde servis edilmiş, hiçbir teknik inceleme yapılmadan ve uzman görüşüne başvurulmadan haberleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sait Başdaş, bu sürecin kamuoyunun yanıltılmasına, gerçeklerin gölgelenmesine ve kendisi ile ailesinin ağır hakaret ve küfürlere maruz bırakılmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bugün gerçeğin uzmanlar tarafından ortaya konulması, montajın ve algı zincirinin tespit edilmesi, kamu gücünün algı için kullanılamayacağının gösterilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay hakkında 100 bin liralık hakaret davası açıyorum. Dava sonucunda hükmedilecek bedeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği bir kuruma altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlayacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Bizim meselemiz polemik değil, gerçeğin açığa çıkmasıdır."

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Konak, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Başdaş'tan Tugay'a Hakaret Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:33:44. #7.11#
SON DAKİKA: Başdaş'tan Tugay'a Hakaret Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.