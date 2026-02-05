Başdaş'tan Tugay'a Hakaret Davası

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisinin de içinde bulunduğu bir görüntüyü montajlayıp algı oluşturduğunu iddia ettiği gerekçesiyle dava açtığını bildirdi.

Başdaş yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın yoğun yağışların yaşandığı günlerde, kendisinin de içinde bulunduğu bir görüntüyü montajlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştığını, bu paylaşımda algı yarattığını iddia ettiğini belirtti.

Paylaşılan görüntülerde kendisince yapılmış herhangi bir kurgu, yönlendirme ya da manipülasyonun söz konusu olmadığını aktaran Başdaş, "Buna rağmen bir saatlik süre içerisinde Sayın Cemil Tugay'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımı ulusal ve yerel basın kuruluşlarına bilinçli şekilde servis edilmiş, hiçbir teknik inceleme yapılmadan ve uzman görüşüne başvurulmadan haberleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sait Başdaş, bu sürecin kamuoyunun yanıltılmasına, gerçeklerin gölgelenmesine ve kendisi ile ailesinin ağır hakaret ve küfürlere maruz bırakılmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bugün gerçeğin uzmanlar tarafından ortaya konulması, montajın ve algı zincirinin tespit edilmesi, kamu gücünün algı için kullanılamayacağının gösterilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay hakkında 100 bin liralık hakaret davası açıyorum. Dava sonucunda hükmedilecek bedeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği bir kuruma altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlayacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Bizim meselemiz polemik değil, gerçeğin açığa çıkmasıdır."