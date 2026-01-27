Basın için kredi protokolü imzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde basın işletmelerinin kredi ve teminat imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde, "Protokol kapsamında desteklerden resmi ilan ve reklam yayınlayan 2 binin üzerinde gazete, dergi ve internet haber sitesi faydalanacak" dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK), basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile iş birliği protokolü imzaladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katıldığı imza töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlendi. Törende, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt protokole imza attı.

BİK görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiren ve 5 yıllık bir süreyi kapsayan protokole göre, BİK ve bankalardan talep edilecek kredilerde kefaleti KGF üstlenecek.

"Protokol, 7 buçuk milyar lira tutarında bir kefalet programını kapsıyor"

İmza töreni öncesinde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iş birliği protokolünün, basın sektörünün finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirterek, "Bu protokol kapsamında desteklerden resmi ilan ve reklam yayınlayan 2 binin üzerinde gazete, dergi ve internet haber sitesi faydalanacak. Süreli yayınların finansal ihtiyacını karşılayacak bu protokol, 7 buçuk milyar lira tutarında bir kefalet programını kapsıyor. İçerik açısından baktığımızda ise basın kuruluşlarımız nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz 36 aya kadar gayri nakdi krediler içinse 48 aya kadar bu kredilerden istifade edebilecek" şeklinde konuştu.

"Bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine yürekten inanıyorum"

Bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, katkı sağlayacağını söyleyen Duran, "Bu protokol ile sağlanan kredi ve teminat imkanları basın kuruluşlarımızın hem güncel mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerini sağlayacak hem de orta ve uzun vadeli plan yapmalarına imkan tanıyacak. Böylece bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapı yenilemelerine, insan kaynağında yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Duran, dijitalizmin iletişim ekosisteminin geliştirilmesi, daha sağlıklı ve dinamik olması açısından önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital iletişim üzeri imkanları ve sınamaları hakkında gazetecilerin bilgilerinin, bilinçlerinin diri tutulması tabii ki bütün kamuoyunun aslında bilincinin diri tutulması biz İletişim Başkanlığı başta olmak üzere Basın İlan Kurumu'nun da aynı hedefleri doğrultusundadır. Bu açıdan baktığımızda iletişimde yaşanan gelişmelere paralel olarak haber sitelerindeki bu resmi ilan yayınlama hakkını tanıdığını ve burada basınımıza çok önemli katkıda bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Böylece dijitalleşmeye bir öncülük yapılmış oldu. Basınımızın desteklenmesi basının önündeki yeni sınamalarla uğraşırken devletimizden bir desteğin verilmiş olması da ayrıca önemlidir."

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise, bu protokolün yalnızca bir iş birliği olmadığını dile getirerek, "Kamu iletişiminde yeni bir dönemi, ortak aklı ve güçlü kurumlar arası uyumun somut bir örneğini de aynı zamanda bu programda görmekteyiz" diye konuştu.

"Basınımızın teknolojiye erişimi arttırılması, büyük bir önem taşımaktadır"

Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiğini anlatan Özegen, şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem sürecinde basınımızın teknolojiye erişimi arttırılması, rekabet gücünü koruması, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle yerel basınımız açısından finansmana erişim artık ertelenebilir bir durumda değil. Biz verdiğimiz çeşitli programlarda basınla ilgilenen şirketlerimizin bundan istifade ettiğini görmekle birlikte bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Basın sektörümüzün güçlenmesi ve geleceğe güvenle bakmasına verilen somut bir teminatı burada vermiş olacağız." - ANKARA