VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
