Başkale\'de Miraç Kandili Coşkusu

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili'nde camiler dolup taştı. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Yeni Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve duaların okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti. - VAN