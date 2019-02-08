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Başkan Adayı Böcek, CHP'li İsimleri Ağırladı

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile birlikte eski il başkanları ve milletvekillerini ağırladı.

Başkan Adayı Böcek, CHP'li İsimleri Ağırladı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ile birlikte eski il başkanları ve milletvekillerini ağırladı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Partisinin geçmiş dönem il başkanları ve milletvekillerini kahvaltıda ağırladı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da yer aldığı toplantıya Mustafa Akaydın, Nail Kamacı, Ömer Melli, Tuncay Ercenk, Devrim Kök, Mustafa Erdem, Yusuf Öztop, Hüseyin Ekmekçioğlu, Ahmet Özer Ülken, Hüsnü Çöllü, Arif Bulut, Feridun Baloğlu, Gürkut Acar, Enver Barış ve Selahattin Tonguç'ta katıldı.

İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muhittin Böcek'e sahada ilginin çok yüksek olduğunu söyledi. Kumbul, "İlçe belediye adaylarımızda, Kaş'ı bilemiyorum daha yeni açıklandı ama diğerlerinde, Finike'den Gazipaşa'ya kadar sahadaki algı çok iyi. Bir çok İlçeyi dahil edebileceğiz gibi görünüyor. Büyükşehir'i kazanmakta da hiç bir sıkıntı görünmüyor" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek de, "Benden çok daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek verdiğiniz, hizmet ettiniz. Ben bütün abilerime başta Selahittin Abim olmak üzere belediye başkanı, milletvekili ve il başkanı olmanız dolaysıyla, sizlerden çok şey öğrenmeye çalıştım. 17 yıldır beni bağrınıza bastınız, bende Partimi sizleri mahcup etmeden elimizden geleni yapmaya gayret ettim. Bu İttifak ile ilgili olarak da bu seçimde görev bize verildi. Görev sırasında emek veren başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisime ve örgütüme teşekkür ediyorum. Antalya'da şimdiye kadar olduğu gibi bu seçim döneminde de birlik ve beraberlik içinde olacağız ve Antalya ve hemşehrilerimiz için en doğruyu birlikte yapacağız" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:07 Kaynak: İHA

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