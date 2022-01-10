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Başkan Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik" - Son Dakika

Başkan Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik"

10.01.2022 13:55

Başkan Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Başkan Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 4 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Orhaneli ilçesi Nalınlar mevkiinde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine gelen sıkışmalı kaza ihbarını değerlendiren ve olay yerine gitmek üzere 16 RK 960 plakalı araçla yola çıkan 4 kişilik itfaiye ekibi olay yerine 200 metre kala yolun kaygan olması sebebiyle aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. İtfaiye aracını bekleyen sağlık ekipleri kazayı görünce takviye ekip istedi. İlk kazada araçta sıkışan kişilere müdahalelerini yapan ve hayati tehlikesinin olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, hemen itfaiye ekiplerinin yardımına koştu. Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye şoför Aydın Doğru, şoför Yunus Akşit hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa-Orhaneli yolu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye personellerinin cansız bedenleri Orhaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve AFAD Bölge Müdürü Yalçın Mumcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

4 itfaiye personelinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Çok üzgünüz. Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik. Aracın hızının saatte 48 kilometrede olduğu tespit edildi. İlgili birimler detaylı araştırmayı yapacak. Biz ailemizden 4 kardeşimizi şehit verdik sayıyoruz. Çünkü onlar göreve gittikleri esnada hayatlarını kaybetti. Görev şehidi oldular" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası ulaşıma kapanan Bursa-Orhaneli yolu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araç trafiğine kontrollü olarak açıldı. Takla atan itfaiye aracı ve öncesinde kaza yapan kamyonet olay yerine gelen çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Öte yandan kaza yapan itfaiye aracının 89 model ve 33 yaşında olduğu öğrenildi.

Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik
Başkan Aktaş: Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik

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Orhaneli, İtfaiye, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Aktaş: 'Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik' - Son Dakika


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