Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık, Halk Dansları Ekiplerini Ağırladı

Başkan Alıcık, Halk Dansları Ekiplerini Ağırladı

22 dakika önce

Her yıl Nazilli'de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerden ilçeye gelen halk oyunları ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alıcık, Halk Dansları Ekiplerini Ağırladı, System.String[]
Her yıl Nazilli'de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerden ilçeye gelen halk oyunları ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

9. Uluslararası Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Nazilli'ye gelen Ankara, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Oyunları Ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alıcık'ı makamında ziyaret eden konuk öğrenciler, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Nazilli'yi ziyaret etmek bizim için çok heyecan verici oldu. Buradaki gösterilerimiz için aylarca hazırlık yaptık. Başkanımıza böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Bize burada ev sahipliği yapan herkese teşekkürler" dedi.

Kutlamalara katılan herkese teşekkür eden Başkan Alıcık, "Geleneksel Nevruz Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu senede büyük bir coşkuyla kutladık. Nazilli'mize gelerek gösterileriyle programımıza renk katan evlatlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuk ülkelerin hediyelerini kabul eden Alıcık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bol bol sohbet etmeyi ihmal etmedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:14 Kaynak: İHA

Ankara, Nevruz Bayramı, Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
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