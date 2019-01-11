Başkan Bahçeci'den Ödüllü Akademisyene Ziyaret

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Osmanlı tarihçiliğini dünyaya bir disiplin olarak kabul ettiren Prof. Dr. Halil İnalcık adına verilen ödülün sahibi Doç. Dr. Murat Tuğluca'yı ziyaret etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Osmanlı tarihçiliğini dünyaya bir disiplin olarak kabul ettiren Prof. Dr. Halil İnalcık adına verilen ödülün sahibi Doç. Dr. Murat Tuğluca'yı ziyaret etti.



Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğluca'yı üniversitedeki ofisinde ziyaret eden Bahçeci, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Halil İnalcık Özel Ödülü'nü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Tuğluca'nın önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.



Bu tür araştırmaların büyük emek isteyen çalışmalar olduğunu vurgulayan Başkan Bahçeci, başarıdan dolayı hem üniversite hem de Kırşehir adına mutlu olduklarını ifade ederek, Tuğluca'yı tebrik etti.



Kırşehir'in Aşık Paşa, Cacabey, Süleyman Türkmani, Ahi Evran-ı Veli gibi Anadolu tarihinde önemli yer tutmuş büyük şahsiyetleri barındırdığını vurgulayan Bahçeci, "Kırşehir olarak tarihimizle övünen bir şehiriz. Halil İnalcık hocamızın 'Türklüğün başkenti Kırşehir' diye bir sözünü hatırlıyorum. Bu yüzden kentimizin tarihi ile ilgili araştırmalara belediye olarak her zaman destek oluyoruz." dedi.



Doç. Dr. Tuğluca da ziyaretinden dolayı Başkan Bahçeci'ye teşekkür ederek, belgeye dayalı araştırma yapmanın çok önemli olduğunu, bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.



Murat Tuğluca, Türk Tarih Kurumu tarafından 2016 yılında bastırılan "Osmanlı Devlet-Toplum İlişkisinde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi" adlı kitabıyla Türkiye Bilimler Akademisi Halil İnalcık Özel Ödülü'nü almıştı.

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