Bağcılar'da "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi" - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Yeşilay ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Yetişkin Eğitim Projesi (TBM)" başlattı.

Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'ndaki açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bağımlılık konusunun küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi küresel sorun haline geldiğini belirterek, zamanında mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Yeşilay'ın bu konudaki mücadelesinin önemli olduğunu hatırlatan Çağırıcı, mücadelede, ilk başta çocukların bağımlılıktan korunmasının önem taşıdığını belirterek, "Velilere yönelik böyle faydalı programların yapılması çok önemli. Çünkü çocuğun iyi eğitim alması ve davranışlarının takip edilmesi ailede başlıyor. Aile toplumun yapı taşıdır. Yine, çocuğun gelişimi çevresiyle gerçekleşiyor. Arkadaş çevresi de iyi takip edilmeli." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini de söyleyen Çağırıcı, ayrıca tüm kurum ve kuruluşların Yeşilay'ın çalışmalarına paydaş olmasının önemine dikkati çekti.

Yeşilay İstanbul 3. Bölge Koordinatör Başkanı Mustafa Arslan ise Yeşilay'ın Türkiye'de 120 şubesi, 65 ülkede temsilciliği ve 81 ilde Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bulunduğunu ifade etti.