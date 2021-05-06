Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil - Son Dakika

Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil

06.05.2021 11:35
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil, System.String[]

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların yoğun desteğiyle takımın başına gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın, çalışması zor bir hoca olduğunu belirten Çebi, "Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'la oynayacakları dev derbi öncesinde Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Çebi şu sözleri sarf etti:

"ŞAMPİYONLUĞA HEP İNANDIK"

"Yeni bir takım oluşturduk. Kulübün mali yapısı itibarıyla transferleri istediğimiz gibi yapamadık. Bizden önce yapılan sözleşmelerin yükünden kurtulmamız zor oldu. Hâlâ kurtulmuş değiliz. Ancak bu durum Beşiktaş'ın önünde engel olmaz. Şampiyonluk inancım o şartlarda neyse, şimdi de o. Takım, 13. sıradayken de şampiyonluğun en güçlü adayıyız ve şampiyon olacağız diye açıklama yaptım. O zamanlar, 'Tribüne oynuyor' dediler. Bizim bu tür işler ile alakamız olmaz. Sadece güvenip inandığımızı söyleriz. Arşivler ortada.

"KULÜBÜN İÇİNDEN GELEN BİRİ"

Biz Sergen Yalçın ile kısa vadeli anlaşma yapmadık. Sergen, kulübün içinden gelen biri. Gerçekten zor bir kişilik. Herkesin çalışabileceği hoca değil. Ama önemli olan yaptığı iş.

"İŞİNİ KUSURSUZ YAPIYOR"

Sergen hoca işini kusursuz yapıyor. Biz, idari olarak imkanlar çerçevesinde çalışma ortamı yaratıyoruz. Beşiktaş'ın hoca problemi yok. Hocamızla yola devam edeceğiz. Bunun lig sıralaması ile de alakası yok

"GÖNDERME NİYETİMİZ YOK"

Sergen ne diyor, 'Göndermeden bir yere gitmem.' Bizim de öyle niyetimiz yok, hiç de olmadı.

"ÜÇ KUPAYI DA İSTİYORUZ"

Camia olarak şampiyonluğa odaklandık. Üç lig, bir de kupada final maçımız var. Hocamıza ve oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. İki kupayı kazanmak için yüreğimizi ortaya koyacağız. Bu zorlu süreçte çifte değil, üç bayram yaşayacağız inşallah."

Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor! İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi yaşanıyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Kolombiya'da hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi ölürken, onlarca insan kayboldu Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Muğla'da çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç var Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu Cem Yılmaz, '20 yaş' akımına katılan Mehmet Günsür'ün fotoğrafına yorum yaptı, kahkahalara boğdu

Son Dakika Haberleri
12:04 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor
12:02 Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var
11:58 Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler
11:51 Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim
11:35 Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil
11:28 Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
11:26 Fenerbahçe Yöneticisi Pirşen: Alanya maçı için karar derbiden önce açıklansın
11:12 Hakan Sabancı'nın aşk defteri hayli uzun! Hadise'den, Merve Boluğur'a kadar liste uzadıkça uzuyor
10:37 Ali Koç kararını verdi! Teknik adamlık ve sportif direktörlük 2024'e kadar Emre Belözoğlu'na emanet
10:34 WhatsApp'ta tartışmalı gizlilik sözleşmesini onaylamak için son gün 15 Mayıs!
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut, Gaziantep'in başına geçiyor         
12:05
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler Kolombiya'da vergi reformu tansiyonu yükseldi: Evdeki insanları diri diri yakmak istediler         
11:59
Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor         
11:50
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor!         
11:10
Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı Koronvirüs belediyeye sıçradı, personeller karantinaya alınınca işler başkana kaldı         
10:51
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir Meral Akşener'den DEVA ve Gelecek Partisi'ne ittifak sinyali: İşbirliği söz konusu olabilir         
10:15
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor 242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor         
09:59
Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar! Türkiye sınırında 'Mülteci akını' iddiası: Yakalanmamak için kaçıyorlar!         
09:52
Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu Yüzlerce kilo sebze çöp dağları oluşturdu         
09:51
Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında Dünya gözü düşecek dev rokette! Türkiye de tehlike altında         
09:28
Kalben'in kendisine Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor         
19:51
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 12:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement