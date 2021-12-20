Başkan Demir : Hedefiniz doğrultusunda canla başla çalışın - Son Dakika

Samsun halkının huzur ve süküneti için gece gündüz demeden 7/24 özveriyle çalışacak zabıta ve itfaiye memurlarına verilen 10 günlük 'Oryantasyon Eğitimi'nde Belediyeler Kanunu ve ilgili temel mevzuat, belediye üst yönetimi, müdürlükler ve görevleri, belediyenin iç işleyişi hakkında bilgi verildi.

Eğitimler ile yeni atanan memurların kurum kültürüyle birlikte görev yapacağı birime hızlı bir şekilde uyum sağlaması, bilgi ve deneyiminin arttırılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve bunun yanında kurumsal aidiyet duygusunun yükseltilmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, KPSS ile atanan İtfaiye Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev alacak memurların bugünkü oryantasyon eğitim programına katıldı. Memurlara yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Demir, "Samsun Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. Sizler de zor bir sorumluluk aldınız. Allah yardımcınız olsun. Siz kurumumuzun kolluk kuvvetisiniz. Şehrin esenliğini sağlama yönünde, genel düzeni bozmaya çalışanlara karşı trafikte, caddede, sokakta, pazarda ve daha birçok alanda müdahale etme yetkiniz var. Kendinizi geliştirin. Belirlediğiniz hedeflere ulaşma anlamında çaba sarf edin. Kendinize hedef koyun ve bu hedef doğrultusunda canla başla çalışın" ifadelerini kullandı.