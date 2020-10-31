Başkan Demir: "Samsun'u dünya kenti yapacağız" - Son Dakika

Başkan Demir: "Samsun'u dünya kenti yapacağız"

31.10.2020 14:11
Başkan Demir:

Samsun'u yarınlara taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız her yatırımla kentin çehresini değiştirmeyi ve dünya kenti yapmayı hedefliyoruz.

Samsun'u yarınlara taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız her yatırımla kentin çehresini değiştirmeyi ve dünya kenti yapmayı hedefliyoruz. Samsun'umuzu kentsel dönüşümde, tarımda, sanayide, turizmde, teknolojide, lojistikte, sanatta ve sporda daha da büyüteceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözleri tek tek yerine getireceklerini, Samsun'un daha yaşanabilir bir şehir olması adına ulaşım başta olmak üzere kentsel dönüşüm, tarihi miras ve çevre projelerinin hayata geçirildiğini dile getirdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren halka hizmet için geceyi gündüze katarak 7/24 çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, " Türkiye'ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol atağı başlattık. Kırsal alt yapı yatırımlarını Türkiye'de bitiren ilk şehir olmayı hedefliyoruz. Beton yol, A tipi sathi kaplama ve B tipi sathi kaplama olarak bu yıl hedeflediğimiz 1100 kilometreyi tamamladık. Yıl bitmesine 2 ayımız var. Hedefi büyüttük ve 1250 kilometreye çıkardık. Ülkemizde yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline gelene kadar durmayacağız. Alt yapıdan üst yapıya her alanda şehrimizde hizmet atağımız var" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın her talebi bizim başımızın üstünedir"

Başkan Demir şöyle devam etti: "Samsun'umuzu ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyoruz. Vatandaşlarımızın her talebi bizim başımızın üstünedir. 2021 yılında da yol yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. Kırsalda yolu bozuk mahalle, suyu akmayan hane kalmayacak. Su konusunda mevcut arıtma tesisini kademeli olarak bakımdan geçirerek devreye alıyoruz. Yeni içme suyu tesisi yatırımıyla da Samsun'un uzun yıllar su problemini ortadan kaldıracağız."

Otopark projeleri

Gelişen, büyüyen ve üreten bir Samsun hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren ve bu konuda her adımı attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin en önemli sorunlarından biri olan otopark konusunda da yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Samsun'da otopark sorununun çözüleceğini belirten Başkan Demir, "Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ihale edildi. 2021 yılı sonuna kadar bitecek şekilde hazırlıkları tamamlandı. Tamamen otomatik yazılımlarla yönetilecek bir otoparkı Çarşamba ilçesine de kazandırmış olacağız. İlçenin batı yakasındaki mekanik otopark projemiz de önümüzdeki yıl hayata geçmiş olacak. Aynı şekilde bir de Havza'da otopark yapacağız. Anakent İş Merkezimizin kamulaştırma sürecinde sona doğru geliyoruz. 2021 yılında ihalesini yapacağız. 2022 yılında da oradaki otoparkı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik

Turizmden, tarıma, teknolojik alt yapıdan spora kadar birçok alanda var olduklarını belirten Başkan Demir, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşların her anında yanlarında olduklarını kaydetti. Başkan Demir, "Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarak 40 bin aileye 'Temel İhtiyaç Destek Kartı'nı elden teslim ettik. Oluşturduğumuz sosyal inceleme ekipleri, yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, verdiğimiz hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendiriyor. Evde bakım hizmetleri alması gereken vatandaşlarımızı bu şekilde tespit ederek hizmetlerimizden yararlandırıyoruz. Ayrıca sosyal yardıma ihtiyacı olanların tespitleri yapılarak ihtiyaçları gideriliyor. Binlerce haneyi ziyaret ettiğimiz çalışmamızı tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir: Samsun'u dünya kenti yapacağız
Başkan Demir: Samsun'u dünya kenti yapacağız

Mustafa Demir, Türkiye, 31 Mart, Samsun, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Samsun'u dünya kenti yapacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor İzmir'den acı kare! Enkazda bulunan saatin durduğu an dikkat çekti Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İnternetten alışverişte siparişten farklı ürünün bedeli kargo şirketinden tahsil edilebiliyor Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi         
13:39
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada         
12:27
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak         
11:22
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz         
10:13
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 14:20:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Samsun'u dünya kenti yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei