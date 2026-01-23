Başkan Durgut \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durgut, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını makamında inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Debik, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı fotoğraflarını oylayan Debik, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Durgut, inceleme sırasında geçen yıl dünyada yaşanan pek çok olaya yeniden şahit olduğunu söyledi.

Bu yıla özel eklenen "Gazze: Açlık" kategorisini son derece anlamlı bulduğunu dile getiren Durgut, "Dünyaya Gazze'de yaşananların duyurulması gerçekten güzel bir detay. Bu nedenle AA'ya, tüm foto muhabirlerine ve muhabirlerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.