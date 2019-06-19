Son Dakika Haberleri: Başkan Ergün'e asfalt yetkisi
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Başkan Ergün'e asfalt yetkisi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı'nda meclis, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Manisa yol ağının asfalt çalışmalarının yapılabilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanma yetkisini verdi.

Başkan Ergün'e asfalt yetkisi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı'nda meclis, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Manisa yol ağının asfalt çalışmalarının yapılabilmesi için İller Bankası'ndan kredi kullanma yetkisini verdi. Başkan Ergün, İller Bankası onayını alır almaz hızla çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı Olağan Toplantısı, Başkan Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündem maddelerinin oylanması öncesi bir konuşma yapan Başkan Ergün,"Türk-İslam aleminin kutlu günü Ramazan Bayramı'nın ardından toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle bir kez daha hepinizin geçmiş bayramını kutluyorum. Tabi şehit haberleriyle yüreklerimiz dağlandı. Eli kanlı, hain terör, evlatlarımızı alçakça tuzaklarıyla şehit etti. Bu vesileyle vatan savunmasında kahramanca çarpışarak şehit olan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyorum. Pençe harekatında terörün kökünü kazımak için ant içmiş yiğitlerimizin de Allah yardımcısı olsun diyorum.Geçtiğimiz Pazar günü Babalar Günü'nü kutladık. Bu vesileyle sizlerin ve tüm Manisalı hemşehrilerimin Babalar Günü'nü bir kez daha kutluyor, ebediyete intikal eden büyüklerimizi de rahmetle anıyorum.Geçen hafta üzücü bir olayla sarsıldık. Eski Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz, MHP eski il başkanı Ziya Elmalı, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Meclis gündem maddeleri arasında 2019 yılı asfalt sezonu için Manisa yol ağının asfaltlanması noktasında İller Bankası'ndan kredi alınabilmesi için Başkan Ergün'e yetki verilmesi de gündeme geldi. Madde oy birliğiyle kabul edilirken, meclis üyelerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İller Bankası'ndan gerekli kredi onayını alır almaz hızla çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz dönem büyük bir asfalt hamlesi ile yolların kalitesini yükselttiklerini hatırlatan Başkan Ergün, kalan kısımların da asfaltlanması için planlamaların yapıldığını dile getirdi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:59 Kaynak: İHA
Manisa, Cengiz Ergün, İller Bankası, Güncel
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