Başkan Göksu: "Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi" - Son Dakika

Başkan Göksu: "Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi"

17.12.2020 17:13

Başkan Göksu: "Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi" İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'dan meclis öncesi açıklamalar Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi...

Başkan Göksu: "Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'dan meclis öncesi açıklamalar

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi öncesinde konuşarak, "Yaklaşık 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi ilginç zam tarifeleri geldi. Biz de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak bu yüzde 40'lık su zammını reddederek onu 6.8'e düşürdük" açıklamasına yer verdi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İBB Meclisi öncesi açıklamalarda bulundu. İBB'nin binlerce çalışanıyla henüz bir zam sözleşmesi yapmadığını aktaran Başkan Göksu, "Bu binlerce çalışanıyla ilgili sendikalarla sözleşme yapamadılar ve şu anda işçiler sözleşme yapamadıkları için hak kaybıyla karşı karşıyalar" dedi.

"40 farklı bölümde yüzde 150'ye varan zam teklifleri var"

Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 40 farklı bölümde yüzde 150'ye varan zam teklifinde bulunduğunu aktaran Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya yaklaşık yüzde 40 zam yapılmasıyla ilgili bir teklifte bulundu. Biz de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak bu yüzde 40'lık su zammını reddederek onu 6.8'e düşürdük. Gerçekten yaklaşık 40 müdürlüğü ilgilendiren değişik zam tarifeleri geldi. Bu tarifelerin büyük bir bölümünü yüzde 150, yüzde 90 gibi ilginç tarifeler geldi. Bu tarifelerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Bize gelen bütün zam tekliflerini yüzde 9'la 10 arasında sınırlandırarak geçirdik ve bunun da uygulamasını 2021 Nisan'dan sonra uygulanmak üzere karar aldık" şeklinde konuştu.

"Halk ekmekte yönetim zihniyeti sorunu var"

Halk Ekmek büfelerinin artırılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Göksu, "Halk Ekmek'le ilgili yeni büfe açılması gibi hiçbir teklifte bulunulmadı. Bize gelen teklif, mevcut büfelerin sözleşmesinin yenilenmesi. Yeniledik. Bir de bize gelen teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bütün yetkilerini Halk Ekmek şirketine devretsin teklifiydi. Siz düşünebiliyor musunuz? Bir Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilerini bir şirkete devredebilir mi? Onlar yaptıklarının yanlış olduğunu bildikleri için yine Büyükşehir Belediyesi tarafından gündem teklifi gelmedi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından teklif kararı geldi. Biz o teklif karara destek verdik ve kararı komisyona havale ettik. Bu komisyona havale ettiğimiz çerçevede şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına bir soru sorduk. 'Bu kadar büfeye ihtiyaç var mı? Bu ihtiyaç varsa nerde var?' Bize analizini getir. Biz gerekli çalışmaları yapacağız. Büfe sayısı tespit edildikten sonra bu büfelerin şehit aileleri ve gaziler tarafından işletilmesi şartıyla karar vereceğimiz ifade ettik. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nden bu çalışmayı bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

"Üretim 1 milyon 800 binden 1 milyon 200 bine indi"

Halk Ekmeğin kapasitesinin 1 milyon 800 bin olduğunu ancak şuan 1 milyon 200 bin ekmek üretimi yapıldığını açıklayan Göksu, "Halk Ekmek mevcut kapasitesini kullanamıyor. Mevcut kapasitesini kullansa zaten sorun yok. İkincisi, büfelere günde 3 vardiya servis yapılırken servisi 2'ye düşürmüşler. 2'ye düşürdükleri için de kuyruklar oluşuyor. Yani Halk Ekmek sorunu, Halk Ekmek büfelerinden değil, Halk Ekmeği yöneten zihniyetten kaynaklanıyor. Eğer o zihniyet Halk Ekmeği yönetmeyi becerse bunların hiçbiri olmayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi
Başkan Göksu: Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Göksu: 'Mecliste 40 müdürlüğü ilgilendiren yüzde 150, yüzde 90 gibi zam teklifleri geldi' - Son Dakika


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