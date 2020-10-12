Başkan Güder'den öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'da toplam 83 bin 297 öğrenci ve Battalgazi'de ise 33 bin 762 öğrenci yüz yüze eğitime başlarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürü Ali Kaçmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldu.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Güder, sınıflarda da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu.

Duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret ederek iyi dersler dileyen Güder, öğrencilere dezenfektan seti ve Battalgazi Belediyesinin gençlik yatırımlarının yer aldığı gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocukların "Kayısı Çekirdeği" ile yanlarında olacakları sözünü vermişti. Geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfları ile sözünü tutan Başkan Güder, bugünde yüz yüze eğitimin ikinci kademesinde açılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de unutmadı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde salgından dolayı gecikmelide olsa eğitim ve öğretim yılımız başladı. Bugünde ilk gün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi dün olduğu gibi bugünde ifa ettik, etmeye de devam edeceğiz. Okullarımızı ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Psikolojik olarak öğrencilerimiz ister istemez bu süreçten etkilendi. Bizlerde onlara moral vermek amacıyla, farklı farklı etkinlikler düzenledik. Amacımız öğrencilerimize faydalı bir hizmetler sunmaktır."